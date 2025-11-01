Concelho, Última Hora

Greve na CP começa na segunda-feira e vai até dia 13: Comboios podem ficar parados

A CP – Comboios de Portugal alertou para possíveis perturbações na circulação ferroviária entre os dias 3 e 13 de novembro, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante.

Segundo a empresa, o dia 10 de novembro deverá ser o mais afetado, podendo verificar-se fortes constrangimentos na operação.

Num aviso publicado no seu site, a CP informa ainda que os clientes com bilhetes já adquiridos para os serviços Alfa Pendular e Intercidades poderão pedir o reembolso total ou trocar gratuitamente os bilhetes para outro comboio da mesma categoria e classe.

Famalicão: Incêndio em escola de Joane faz dois feridos

Duas jovens ficaram feridas e necessitaram de ser transportadas ao hospital, na sequência de um incêndio que deflagrou nas instalações da Escola Bernardino Machado, em Joane, Famalicão.

O alerta para o fogo foi dado cerca das 19h45, tendo sido acionados para o local os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o incêndio terá sido originado por um curto circuito, numa área que não pertencente ao edifício principal daquele estabelecimento de ensino.

As vítimas, duas alunas, foram encaminhadas para o hospital local devido à inalação de fumo.

Famalicão: Homem vai cumprir 14 anos de prisão por ter abusado de menores com 11 e 13 anos

O Supremo Tribunal de Justiça agravou para 14 anos de prisão a pena de um homem condenado por violação e abuso sexual de duas menores em Vila Nova de Famalicão.

Os crimes ocorreram entre 2022 e 2023 e envolveram vítimas com 11 e 13 anos. Um dos casos começou através do Instagram, com encontros que culminaram em violação, chantagem com fotografias e abusos repetidos. A outra vítima, com atraso cognitivo, foi abusada enquanto estava à guarda do arguido.

O tribunal destacou o elevado grau de culpa e o impacto profundo dos crimes nas vítimas, afetando a sua personalidade, privacidade e autoestima. O arguido cumpre atualmente seis anos por roubos e furtos.

Famalicense desapareceu há 5 dias depois de apanhar autocarro de regresso a casa

João Moreira (na imagem) está desaparecido desde o último domingo, dia 26 de outubro.

De acordo com a família, que contactou a Cidade Hoje, o famalicense encontrava-se a cumprir um tratamento numa clínica, localizada na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, terá apanhado o autocarro de regresso a casa, que o iria deixar em Campanhã, no Porto, sendo a restante viagem feita de carro.

João trazia um saco da Continental Mabor onde guardava alguma roupa.

O desaparecimento já foi reportado às autoridades que agora investigam.

 

Famalicão: FAC visita líder invicto no nacional da 2.ª divisão

Na quinta jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC desloca-se a Viana do Castelo. A partida, com a Juventude de Viana é este sábado, às 21h30.

A equipa famalicense, treinada por Miguel Viterbo, ocupa a sétima posição com 6 pontos, metade da equipa visitada que conta por vitórias todos os jogos já disputados na prova.

Trata-se, apesar da diferença pontual, de um embate entre dois candidatos à luta pelos dois primeiros lugares que darão acesso à subida à 1.ª divisão, de onde a Juventude de Viana saiu na época passada.

Famalicão: Didáxis distinguida com o galardão da AEEP pelos 50 anos ao serviço da Educação

A Didáxis – Cooperativa de Ensino foi distinguida com o galardão da AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, numa cerimónia solene que teve lugar no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, esta quarta-feira. A distinção reconhece o percurso de meio século do estabelecimento de ensino de Riba de Ave ao serviço da Educação, «marcado pela inovação pedagógica, pela promoção do sucesso escolar e pela formação integral dos seus alunos».

O presidente do Conselho de Administração da Didáxis, José Lopes, recebeu o galardão em nome da instituição, reiterando «o compromisso contínuo da Didáxis com a excelência educativa, a cooperação e o desenvolvimento humano».

Este reconhecimento atesta «a qualidade do ensino, pelo envolvimento da comunidade e pela aposta em projetos que preparam os jovens para os desafios do futuro».

 

Famalicão: ULS do Médio Ave reforça equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave reforçou a prestação dos cuidados hospitalares no domicílio com a criação de uma segunda equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). Foram, também, adquiridas duas novas viaturas, ao abrigo do PRR.

O objetivo é aumentar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade e alargar a cobertura aos três concelhos da ULS: Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Segundo Inês Ribeiro, Enfermeira Gestora da UHD, «que cada utente sinta que é possível ter acesso aos mesmos cuidados de excelência fora do hospital, com o conforto do lar e o apoio das nossas equipas».

O tema deste serviço (UHD) é “mais perto de si, com o mesmo cuidado”.

 