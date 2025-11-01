Greve na CP começa na segunda-feira e vai até dia 13: Comboios podem ficar parados

A CP – Comboios de Portugal alertou para possíveis perturbações na circulação ferroviária entre os dias 3 e 13 de novembro, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante.

Segundo a empresa, o dia 10 de novembro deverá ser o mais afetado, podendo verificar-se fortes constrangimentos na operação.

Num aviso publicado no seu site, a CP informa ainda que os clientes com bilhetes já adquiridos para os serviços Alfa Pendular e Intercidades poderão pedir o reembolso total ou trocar gratuitamente os bilhetes para outro comboio da mesma categoria e classe.