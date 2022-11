Greves na educação, saúde, transportes e recolha de lixo

O chefe Renato Cunha, inserido no projeto “Património a Norte”, estará presente, no dia 29 de outubro, no Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras, pelas 16h30, com “partilha e degustação”.

Cabe, uma vez mais, ao famalicense a experiência gastronómica. Partilhará produtos e iguarias que integram o imaginário coletivo da região, confecionados com técnicas ancestrais. Cozinheiro por vocação, Renato Cunha gosta de ser reconhecido como embaixador da gastronomia portuguesa. A cozinha que preconiza tem como principais ingredientes os produtos com identidade portuguesa e de preferência com origem numa agricultura sustentável (biológica ou biodinâmica) – uma cozinha manifestamente de raízes populares, com grande rigor técnico e temperada com criatividade e inovação.

E, assim, o projeto “Património a Norte” chega ao seu fim. A atuação musical estará a cargo do Lisboa String Trio.

O programa “Património a Norte” teve como grande objetivo a valorização de espaços patrimoniais de seis concelhos: Bragança, Tarouca, Arouca, Miranda do Douro, Alfândega da Fé e Felgueiras. Organizado pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), juntamente com várias autarquias e instituições eclesiásticas, procurou ser um projeto diferenciador de afirmação cultural, do qual constaram concertos, visitas e ações de gastronomia com vista à aproximação da população residente e à captação de novos públicos turístico-culturais.

Foto arquivo