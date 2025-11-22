Sociedade

Gripe a crescer em Portugal e DGS apela: “Vacine-se já”

Os casos de gripe estão a aumentar em Portugal e a Direção-Geral da Saúde avisa que a epidemia pode começar mais cedo do que o habitual, tal como já está a acontecer noutros países europeus. Por isso, as próximas duas semanas são consideradas decisivas para quem ainda não tomou a vacina.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alertou para uma nova estirpe de gripe A (H3N2, subtipo K), que está a acelerar a circulação do vírus na Europa. Embora esta estirpe não seja a predominante na vacina deste ano, a DGS lembra que a vacinação continua a ser essencial, porque oferece proteção e reduz complicações e internamentos.

Desde setembro, cerca de dois milhões de pessoas já foram vacinadas, mas este número ainda não garante uma boa cobertura da população de risco. A DGS reforça que é importante acelerar o ritmo de vacinação antes de os casos começarem a crescer mais rapidamente.

A autoridade de saúde diz que não há falta de vacinas para os grupos elegíveis: maiores de 60 anos, doentes crónicos, grávidas e crianças entre os 6 meses e os 5 anos. Quem estiver fora destes grupos pode ser avaliado pelo médico para receber a vacina.

Além da vacinação, são recomendadas medidas simples de prevenção: lavar as mãos com frequência, cumprir a etiqueta respiratória, ventilar espaços e usar máscara caso surjam sintomas gripais.

Deixe um comentário

Tribunal espanhol já decidiu: Famalicenses acusados de violar espanholas estão inocentes

Os quatro jovens da região de Braga julgados em Gijón por suspeitas de violação coletiva a duas espanholas, no verão de 2021, foram esta sexta-feira absolvidos. Entre os arguidos estavam dois famalicenses.

Em declarações a O Minho, o advogado Germán-Ramón Inclán Méndez afirmou que “a verdade foi provada” e que os quatro estão “completamente inocentes”. O defensor sublinha que a sentença “não deixa nenhuma margem de dúvidas” e será divulgada quando for anonimizada.

Os arguidos garantiram sempre que o sexo foi consentido e disseram ter ficado “surpreendidos” com a detenção. A defesa apresentou um vídeo que, segundo o advogado, “provava ter sido sexo consentido”.

Dois dos principais acusados, um de Famalicão e um de Braga, chegaram a estar presos preventivamente.

Famalicão: Criança de 8 anos ferida em acidente na variante nascente

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Uma criança de oito anos ficou ferida, na manhã desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na variante nascente de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

 

Joane: Assalto à Repsol de Joane termina com dois detidos

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram detidas pela GNR, na sequência de um assalto à mão armada à Repsol de Joane, em Famalicão.

O crime aconteceu cerca das 16h00. O grupo ameaçou, com uma arma de fogo, o funcionário do posto.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Cidade Hoje (@cidadehoje)

As duas pessoas acabaram detidas instantes depois pela GNR de Joane, em colaboração com a GNR de Riba d’Ave.

Famalicão: Jovem atropelada em frente à escola

Uma jovem de 16 anos foi atropelada, na tarde desta quinta-feira, na Rua Barão da Trovisqueira, em frente à Escola D.Sancho I.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o atropelamento deu-se na sequência de uma manobra de estacionamento que estava a ser realizada pelo condutor envolvido no acidente.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Famalicão: Semáforo cai em cima de carro na N14 em Calendário

Um semáforo caiu, na Avenida Dom Afonso Henriques, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A estrutura atingiu um carro que passava no local.

O acidente aconteceu pouco antes das 12h00.

Não há informação sobre a existência de feridos.