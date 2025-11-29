Sociedade

Gripe: Adesão à vacina cresce em todos os grupos de risco

Quase 75% das pessoas com mais de 80 anos já receberam a vacina da gripe, segundo a nova vaga do vacinómetro. A vacinação também subiu entre os doentes crónicos (70,7%) e os profissionais de saúde, que passaram de 32,8% para 41,5%.

Nuno Jacinto, presidente da APMGF, destaca que o aumento entre profissionais é “um bom sinal”, influenciado pelo alerta europeu para acelerar a vacinação e pela redução da chamada “fadiga vacinal”.

A vacina de dose elevada já chegou a 80,3% dos maiores de 85 anos, apesar de muitos desconhecerem esta opção. Entre os 65+, a taxa é de 64,9%.

Metade das grávidas já se vacinou, quase sempre por recomendação médica. Nos 60-64 anos, 42,4% aderiram à vacina, muitos por iniciativa própria.

Mais de metade dos vacinados optou pela coadministração com a vacina da Covid-19.

Barcelos: Homem de 40 anos arguido por transportar roupa contrafeita

Um homem de 40 anos foi constituído arguido por contrafação no dia 27 de novembro, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Barcelos da GNR.

Durante a operação, os militares detetaram que o suspeito transportava 360 peças de vestuário contrafeito no interior do veículo, todas ostentando logótipos de marcas conceituadas. O material apreendido foi imediatamente retirado de circulação pelas autoridades.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos, que dará seguimento ao processo.

Prepare a carteira: Guerra na Ucrânia faz subir preço do bacalhau

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais garante que o bacalhau não vai faltar nesta época natalícia, apesar da forte subida de preços provocada pela guerra na Ucrânia.

Pedro Silva admite que poderá ser necessário optar por tamanhos mais pequenos e comprar menos quantidade, já que os preços estão “exorbitantes”. A Rússia, principal fornecedora de bacalhau para a União Europeia e para Portugal, viu os seus navios impedidos de entrar em portos noruegueses, o que reduziu a oferta.

Os portugueses consomem cerca de 60 mil toneladas por ano, mas pescam apenas um décimo desse valor. As sanções europeias à Rússia têm feito subir o custo do “fiel amigo”, especialmente no comércio tradicional. Ainda assim, o setor assegura que haverá bacalhau para responder à procura, sobretudo numa época que representa quase 30% das vendas anuais.

Taça de Portugal: Famalicão já tem dia e hora para ir ao Dragão

Já está confirmado: o FC Famalicão joga no Estádio do Dragão no dia 18 de dezembro, às 20h45, frente ao FC Porto, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. A partida terá transmissão na Cidade Hoje, RTP e SportTV.

Os oitavos arrancam a 17 de dezembro e fecham a 23, com várias equipas da Liga a entrar em ação. Para o Famalicão, será um dos duelos mais aguardados desta eliminatória.

Mercadona participa na campanha do Banco Alimentar contra a Fome

A Mercadona junta-se, uma vez mais, à campanha “Toda a Ajuda Vale” organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, entre os dias 28 de novembro a 7 de dezembro. A empresa coloca os seus pontos de venda à disposição da campanha, com o objetivo de dar aos seus clientes a possibilidade de participar através de angariação de fundos.

À semelhança de anos anteriores, a colaboração da Mercadona na campanha do Banco Alimentar efetua-se mediante doações monetárias, em múltiplos de 1€, que os clientes poderão realizar no momento da compra, na caixa de pagamento.

A doação em caixa permite responder às necessidades reais dos beneficiários, já que o montante doado será convertido na totalidade em alimentos que os Bancos Alimentares mais precisam e entregues ao longo de todo o ano. Tudo isto com o objetivo de contribuir para melhorar as suas condições de vida.

Na campanha que decorre até 7 de dezembro, a Mercadona irá adicionar ao montante doado pelos clientes uma contribuição extra de 10%. Este valor adicional será totalmente convertido em alimentos e entregue ao Banco Alimentar local.

No total, em 2024, a empresa doou 1 300 toneladas de alimentos, o equivalente a 22 760 carrinhos de compras de bens de primeira necessidade, colaborando com 80 entidades sociais em Portugal.

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Preços dos CTT vão aumentar 6,2%

A partir de fevereiro do próximo ano, enviar correio vai ficar mais caro: os CTT preparam uma subida média de 6,2% nas tarifas. A medida, anunciada oficialmente esta sexta-feira pelo Governo, surge poucos meses depois de um aumento que esteve perto dos 7% em 2024.

Esta atualização supera a inflação estimada pelo Banco de Portugal, que deverá rondar pouco acima dos 2%.

Entretanto, o CEO dos CTT tem vindo a avisar que o atual funcionamento da empresa não é viável sem apoio adicional do Orçamento do Estado, sublinhando a necessidade de garantir o futuro do serviço postal.