Gripe: Adesão à vacina cresce em todos os grupos de risco

Quase 75% das pessoas com mais de 80 anos já receberam a vacina da gripe, segundo a nova vaga do vacinómetro. A vacinação também subiu entre os doentes crónicos (70,7%) e os profissionais de saúde, que passaram de 32,8% para 41,5%.

Nuno Jacinto, presidente da APMGF, destaca que o aumento entre profissionais é “um bom sinal”, influenciado pelo alerta europeu para acelerar a vacinação e pela redução da chamada “fadiga vacinal”.

A vacina de dose elevada já chegou a 80,3% dos maiores de 85 anos, apesar de muitos desconhecerem esta opção. Entre os 65+, a taxa é de 64,9%.

Metade das grávidas já se vacinou, quase sempre por recomendação médica. Nos 60-64 anos, 42,4% aderiram à vacina, muitos por iniciativa própria.

Mais de metade dos vacinados optou pela coadministração com a vacina da Covid-19.