Grupo de Famalicão “Caminhar na Fé” prepara primeira peregrinação a Fátima

Segue-se a Procissão Ecce Homo, às 21h30, com o habitual percurso: Rua de Santo António, Praça D. Maria II, Rua Álvaro Roçadas, Rua de S. João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril.

As celebrações da Sexta-feira Santa começam às 10h30, na igreja matriz antiga, com a Oração Litúrgica de Laudes; 14h45, na nova matriz, celebração da Paixão; 20h30, na Praça 9 de Abril, recriação do Julgamento de Jesus. A procissão do Enterro do Senhor arranca às 21h30, na igreja matriz antiga, com o mesmo percurso da anterior.

No sábado, há a vigília pascal, marcada para as 21 horas, na nova matriz. Entre sábado e domingo, dia 27, as ruas da cidade terão exposição de cruzes floridas.

Domingo, dia de Páscoa, às 8 horas, será celebrada, na igreja matriz antiga, uma eucaristia solene; o compasso sai às 9 horas, da igreja matriz antiga. Haverá mais eucaristias do Dia de Páscoa, na matriz nova, às 10h30 e às 12h30.