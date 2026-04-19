Grupo de famalicenses organiza angariação de fundos para jovem com 99% de incapacidade

Um grupo de famalicense uniu-se para ajudar Maria do Céu, jovem que viu a sua vida mudar drasticamente aos 17 anos. O que seria uma cirurgia simples para corrigir um sopro no coração acabou por resultar, alegadamente, num caso de negligência médica, deixando-a em estado vegetativo e com 99% de incapacidade.

Hoje, com 29 anos, Maria do Céu continua a precisar de cuidados permanentes, enquanto a família enfrenta uma dura realidade, agravada por encargos financeiros elevados. O processo judicial continua a decorrer há vários anos, sem uma resolução à vista.

Face a esta situação, foi lançada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a garantir os cuidados essenciais e a dignidade da jovem.

A angariação de fundos decorre online: https://www.gofundme.com/f/ajudar-a-maria-do-ceu-uma-historia-de-forca-e-injustica