Grupo Peregrinos de Famalicão caminham até ao Santuário de Santa Rita

As festividades em honra de Santa Catarina, em Cabeçudos, começam na noite desta sexta-feira e prosseguem até domingo. A Comissão de Festas está a ultimar os preparativos para a abertura, às 21h30, com a atuação do grupo Folk d´Ave. No sábado, a partir das 8 horas, o grupo de bombos Santa Maria de Gémeos vai percorrer a freguesia, às 17 horas, celebra-se uma eucaristia e, às 21h30, atua o grupo Rytmo Show. Uma sessão de fogo de artifício encerra o dia.

No domingo, às 8 horas, eucaristia e, uma hora depois entrada da Banda de Música Carrazedo de Montenegro. A peregrinação da igreja de S. Cristóvão de Cabeçudos até à capela de Santa Catarina é às 10 horas e, uma hora depois, celebra-se uma eucaristia. Às 14 horas, arruada pela banda de música e, às 17 horas, atua o grupo Super Amizade, com Tiago Maroto, Carlos Ribeiro, Johny Abreu, Álvaro d´Krasto e Vitor Rodrigues. Findo o concerto, nova arruada pela banda de música. Às 20 horas, realiza-se o sorteio e para encerramento das festividades nova sessão de fogo de artifício.