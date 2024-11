Uma equipa de 10 elementos da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, com centro logístico em Riba d’Ave, Famalicão, já está em Valência a colaborar com as autoridades locais, no socorro e identificação de vítimas do episódio de mau tempo que já causou mais de 200 mortos.

O grupo inclui dois cães de busca e três viaturas, partiu para o país vizinho preparado para três dias de trabalho, no entanto, esse período pode ser alargado, caso haja essa necessidade.