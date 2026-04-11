Concelho, Crime, Última Hora

Grupo tenta assaltar restaurante no centro de Famalicão e ainda é perseguido

Uma tentativa de assalto a um restaurante na Praça D. Maria II, no centro de Famalicão, foi travada na última noite, após a intervenção de populares.

De acordo com informações recolhidas no local, um grupo de três homens preparava-se para lançar um objeto contra a porta do estabelecimento, com o objetivo de a partir e aceder ao interior. A ação acabou por ser interrompida por pessoas que se encontravam num espaço vizinho e que estranharam as movimentações, dando o alerta.

Confrontados, os suspeitos colocaram-se em fuga a pé, tendo ainda sido perseguidos por testemunhas. Apesar da tentativa de interceção, os homens conseguiram escapar na zona do Campo da Feira.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e desenvolveu diligências no sentido de localizar os suspeitos.

O método utilizado apresenta semelhanças com um assalto recente a uma loja Wells, ocorrido esta semana a poucos metros da mesma praça, onde também atuaram três indivíduos e foi utilizado um objeto para forçar a entrada no estabelecimento.

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Famalicão: PSP apanha homem a arrombar porta de carro

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, em Vila Nova de Famalicão, por suspeitas de furto no interior de uma viatura, na madrugada deste sábado.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo, quando os agentes surpreenderam o suspeito no momento em que tentava forçar a abertura da porta de um veículo.

O indivíduo foi intercetado no local e será agora presente ao Tribunal Judicial, onde lhe será aplicada a respetiva medida de coação.

GRAL promove sessão com Embaixador da Ética do Desporto

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa organiza, na noite deste sábado, às 21h00, uma palestra dedicada ao tema da ética no desporto. A sessão contará com a presença de Jorge Machado, Embaixador para a Ética do Desporto, que irá abordar a importância dos valores no contexto desportivo.

A iniciativa destina-se a atletas, pais, equipas técnicas e dirigentes, e está igualmente aberta à restante população. A organização pretende promover uma reflexão alargada sobre o papel da ética no desporto e o impacto dos princípios e comportamentos no quotidiano das instituições e dos seus intervenientes.

O evento integra a atividade regular do clube na promoção de boas práticas e no reforço dos valores associados ao desporto. A entrada é gratuita e o convite estende-se a toda a comunidade.

Homem furtou trotinete em Famalicão, vendeu-a no Porto mas veículo voltou ao dono

Uma trotinete elétrica foi furtada há cerca de duas semanas de um espaço comercial localizado na Rua Adriano Pinto Basto, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Após o desaparecimento do equipamento, foram realizadas diligências por populares, que permitiram chegar ao seu paradeiro. As informações recolhidas indicam que o alegado autor do furto terá vendido o veículo a um homem na cidade do Porto.

O equipamento acabou por ser recuperado nos últimos dias e devolvido ao proprietário, ficando a situação, de uma forma informal, resolvida.

Ao que tudo indica, este caso poderá estar associado à recente vaga de furtos e atos de vandalismo registados em Famalicão, que tem vindo a afetar vários estabelecimentos e veículos. Ainda esta semana, a loja Wells situada na mesma rua foi alvo de um furto durante a madrugada, de onde resultou um prejuízo estimado em cerca de 8 mil euros.

Famalicão no centro da rede de Droga: 9 dos 19 detidos ficam em prisão preventiva

Nove dos 19 detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga da GNR ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes a juiz no Tribunal de Guimarães.

Entre os vários locais visados, o concelho de Vila Nova de Famalicão assumia-se como um dos principais pontos nevrálgicos da rede criminosa agora desmantelada, funcionando como peça central na operação logística do grupo.

Os restantes arguidos saíram em liberdade, embora sujeitos a diferentes medidas de coação: dois terão de se apresentar diariamente às autoridades, outros dois três vezes por semana, enquanto seis ficaram apenas com termo de identidade e residência.

A operação, que decorreu em vários distritos do Norte e Centro do país, resultou na apreensão de cerca de 30 mil doses de droga, incluindo haxixe, cocaína, liamba, MDMA e LSD, além de armas, viaturas, dinheiro e diverso material associado ao tráfico.

De acordo com a GNR, a investigação decorria há cerca de um ano e permitiu desmantelar um grupo organizado que assegurava toda a cadeia do negócio, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No total, foram realizadas 42 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram na detenção de 16 homens e três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos.

A operação mobilizou cerca de 200 militares de várias unidades da GNR, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

Famalicão empata com o Moreirense (1-1)

O Futebol Clube de Famalicão empatou, esta sexta-feira à noite, a uma bola frente ao Moreirense FC, em jogo disputado no Estádio Municipal.

A formação visitante adiantou-se cedo no marcador, com Rodri Alonso a fazer o 0-1 logo aos 4 minutos, na sequência de um contra-ataque. O Famalicão reagiu e criou várias oportunidades ao longo da primeira parte, mas não conseguiu chegar ao empate antes do intervalo.

Na segunda metade, a equipa famalicense manteve a pressão e acabou por ser recompensada aos 71 minutos, com Pedro Santos a marcar de cabeça, restabelecendo a igualdade.

Até ao final, o Famalicão tentou a reviravolta, beneficiando de várias ocasiões e lances de perigo, incluindo um possível penálti analisado pelo VAR, que acabou por ser revertido. Ainda assim, o resultado não voltou a sofrer alterações, fixando-se o empate em 1-1.

Famalicão: Evento solidário e motorizado em Gavião

Na tarde do dia 25 de abril, a partir das 14 horas, o Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião, recebe a quarta edição de “Clássicos e Desportivos”, evento que junta carros e motas e que tem uma vertente solidária.

A entrada tem um custo de 2 euros e o valor total angariado reverte para o Salvador, o menino de 5 anos, que sofre de doença rara e que precisa de cuidados especializados.

O convívio, com o apoio da Junta de Freguesia e do GR Gavião, também terá bar e petiscos, animação com o DJ Nelson Silva e um passeio pela cidade, a partir das 17 horas.