Concelho, Sociedade

Guarda-sol “sai de férias” sem autorização na Mocidade Alegre de Landim

A associação Mocidade Alegre Landim denunciou, com algum humor, nas redes sociais, o desaparecimento de um guarda-sol das suas instalações.

Segundo a publicação partilhada nas redes sociais, o objeto foi visto pela última vez a ser levado por duas pessoas, numa situação registada pelas câmaras de videovigilância do espaço. A direção afirma que existem imagens claras da ocorrência e que os autores já foram identificados.

Apesar do tom descontraído, a associação apela à devolução do guarda-sol, admitindo que possa ter sido apenas um “empréstimo” momentâneo. Ainda assim, deixa o aviso de que, caso não seja devolvido, o caso poderá seguir para as autoridades.

“Para já estamos com humor, mas já de seguida será com rigor nas autoridades”, refere a direção da associação.

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Famalicão: Riba d´Ave visita Sporting

Na tarde deste sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group tem um difícil jogo pela frente. A formação orientada por Jorge Ferreira visita o Sporting, partida da 21.ª jornada, marcada para as 15 horas, no Pavilhão João Rocha.

A equipa ribadavense está na luta pela manutenção, ocupando o 12.º lugar, com 18 pontos, enquanto que os sportinguistas são segundos da classificação, com 45 pontos.

Faltam seis jornadas para o final do campeonato.

Aumentos nos combustíveis: Gasóleo +16cênt. e Gasolina +9cênt.

Os combustíveis vão voltar a sofrer um grande aumento, na próxima segunda-feira.

Com base nas mais recentes informações sobre os mercados, a imprensa especializada aponta para um aumento que pode chegar aos 16 cêntimos por litro no caso do gasóleo, e 9 cêntimos por litro no caso da gasolina.

Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na freguesia de Sezures

Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao final da tarde desta quinta-feira, na freguesia de Sezures, em Famalicão.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários Famalicenses, para a Avenida de São Mamede, cerca das 17h45.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Apresentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”

No âmbito do terceiro roteiro do Livro Insubmisso – “Livros que são bons camaradas”, no dia 27 de março, às 18h00, decorre a presentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”, livro editado pelas Edições Avante!

A apresentação é no auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com a participação de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP; Ricardo Cabral, economista e professor universitário; e Daniel Sampaio, da Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão do PCP.

Esta sessão, aberta à participação do público, faz parte de um conjunto de iniciativas que visam debater e refletir sobre temas relevantes da realidade económica e social, a partir da análise apresentada na obra, que aborda o processo de privatizações em Portugal e os seus impactos, defendendo o PCP a sua reversão.

Famalicão: Gonçalo Santos vai a França com a Seleção sub-16

A Selecão Nacional sub-16 prepara-se para disputar mais um Torneio de Montaigu. Os convocados de Filipe Ramos concentram-se esta sexta-feira, partindo para França dois dias depois, onde entre os dias 31 de março e 6 de abril disputará mais uma edição do histórico torneio.

Entre os convocados está o famalicense Gonçalo Santos, jovem avançado do FC Porto. O jogador, com 15 anos, já soma 12 internacionalizações e marcou 3 golos.

Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.

Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.