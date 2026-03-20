Guarda-sol “sai de férias” sem autorização na Mocidade Alegre de Landim

A associação Mocidade Alegre Landim denunciou, com algum humor, nas redes sociais, o desaparecimento de um guarda-sol das suas instalações.

Segundo a publicação partilhada nas redes sociais, o objeto foi visto pela última vez a ser levado por duas pessoas, numa situação registada pelas câmaras de videovigilância do espaço. A direção afirma que existem imagens claras da ocorrência e que os autores já foram identificados.

Apesar do tom descontraído, a associação apela à devolução do guarda-sol, admitindo que possa ter sido apenas um “empréstimo” momentâneo. Ainda assim, deixa o aviso de que, caso não seja devolvido, o caso poderá seguir para as autoridades.

“Para já estamos com humor, mas já de seguida será com rigor nas autoridades”, refere a direção da associação.