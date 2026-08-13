O eclipse solar desta semana já passou, mas os amantes da astronomia têm nova data para marcar no calendário. A 2 de agosto de 2027, Portugal volta a assistir a um eclipse solar, desta vez parcial e visível de norte a sul do país.

A Lua vai voltar a passar diante do Sol, ocultando uma parte significativa do astro.

A totalidade do eclipse não será visível em Portugal, mas estará relativamente próxima. A faixa de totalidade atravessará o sul de Espanha, Gibraltar e Marrocos.

Se ainda tem os óculos usados para observar o eclipse, guarde-os. Daqui a um ano voltam a ser úteis.