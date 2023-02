Guimarães: Aparatoso acidente de viação em frente ao Shopping no centro da cidade

O pastel de Belém e o pastel de nata foram considerados os melhores bolos do mundo, de acordo com o guia Taste Atlas.

Do ranking fazem parte meia centena de bolos, sendo que os dois portugueses ficaram no topo, com o pastel de Belém a conseguir o primeiro lugar e o de nata o segundo.

Na mesma lista ainda surge outra especialidade portuguesa, a bola de berlim, na posição 26º. O guia aconselha os leitores a saborearem este doce em Viana do Castelo, no famoso Zé Natário.