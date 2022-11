Guimarães: Homem atropela ladrão que lhe assaltava a casa e agora tem que o indemnizar em 40mil euros

Um cavalo andou, este domingo, a circular na variante que dá acesso à cidade de Santo Tirso, avança o Diário de Santo Tirso.

Segundo aquele órgão de comunicação, o alerta para a presença do animal naquela via foi dado por moradores. O animal acabaria por ser apanhado por um dos moradores da zona que, com uma corta, conseguiu prendê-lo ao carro.

A PSP foi acionada e deu seguimento à ocorrência.

Desconhece-se, até ao momento, a proveniência do animal.