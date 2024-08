Guimarães: Homem encontrado morto em piscina

Gripe das Aves: Restrições em Barcelos, Esposende e Viana do Castelo

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) impôs restrições rigorosas à circulação de carne de aves e ovos em várias freguesias de Viana do Castelo, Esposende e Barcelos, devido a surtos de gripe aviária. As medidas, em vigor desde 14 de agosto, visam conter a propagação do vírus H5N1, que foi recentemente detetado em aves domésticas e selvagens na região.

Em Viana do Castelo, freguesias como Anha, Castelo do Neiva, Chafé e São Romão de Neiva estão sob proteção, enquanto outras 13 freguesias do concelho foram colocadas sob vigilância. Esposende e Barcelos também enfrentam restrições semelhantes em várias das suas freguesias.

As medidas incluem a proibição de circulação de aves e produtos derivados, bem como a suspensão de feiras e mercados que envolvam aves. Estas ações são essenciais para prevenir a disseminação do vírus e garantir a segurança alimentar no país.