Duas pessoas foram detidas na operação da ASAE sobre a revenda de bilhetes para o concerto dos Coldplay.

“Os arguidos foram detidos, tendo um deles sido já presente a tribunal, com decisão de aplicação de suspensão provisória do processo. O arguido foi condenado com uma pena de prisão suspensa de 6 meses e € 500,00 de multa”, lê-se em comunicado enviado às redações.