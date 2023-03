Gustavo Assunção cumpre 100 jogos com a camisola do FC Famalicão

O jovem médio do FC Famalicão, que assinou, esta segunda-feira, uma bela assistência para, depois, Iván Jaime definir, com requinte de génio, a vitória sobre o Casa Pia, cumpriu 100 jogos com a camisola do emblema famalicense.

Gustavo Assunção chegou no início da temporada 2019/2020 e o seu impacto na equipa foi imediato. Na temporada de estreia sénior, foi o terceiro jogador com mais minutos e foi chamado à seleção brasileira de sub-23.

O percurso de Gustavo Assunção em Famalicão sofreu uma breve paragem na primeira fase da temporada 2020/2021, durante a qual esteve ao serviço do Galatasaray. Regressou a casa em janeiro de 2021, voltando a reafirmar a sua influência no meio-campo do Futebol Clube de Famalicão.