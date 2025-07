Há 250 mil casas prontas a habitar… mas estão vazias

Sílvio Sousa, candidato da CDU à Câmara de Famalicão, reuniu com a direção da Associação Ecos Culturais do Louro, organizadora do festival Laurus Nobilis, que arranca a 18 de julho. A visita incluiu também uma passagem pela Casa do Artista Amador, espaço dinamizado pela associação ao longo do ano.

Durante o encontro, o candidato destacou o papel essencial do movimento associativo na vida cultural do concelho, mas apontou falhas no apoio da autarquia. Considera que os recursos atribuídos ao Laurus Nobilis e à atividade regular da associação são demasiado reduzidos face ao impacto do trabalho desenvolvido.

Sílvio Sousa defendeu que a Câmara deve acompanhar de forma mais próxima as candidaturas a fundos públicos, com a disponibilização de técnicos municipais para apoiar as associações nesse processo. Para a CDU, a cultura local perde oportunidades por falta de envolvimento efetivo do município.