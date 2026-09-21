O empresário Mário Ferreira anunciou, esta segunda-feira, que já estão disponíveis para arrendamento 80 apartamentos T1 mobilados no Famalicão Central Park, antigo Lago Discount, em Ribeirão.

As habitações podem ser ocupadas a partir de 1 de outubro e estão equipadas com mobiliário, ar condicionado, internet e acesso a 80 canais de televisão.

Os interessados devem contactar diretamente a entidade responsável pela gestão dos apartamentos, através do email nominusliving@widerproperty.pt.

A gestão é feita de forma profissional e autónoma, pelo que todas as questões relacionadas com os apartamentos devem ser tratadas diretamente com a empresa responsável.

Quando foram disponibilizados os primeiros apartamentos, em outubro de 2025, o valor indicativo da renda mensal era de 650€ para um T1.