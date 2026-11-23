Os profissionais da educação estão convocados para uma greve amanhã, terça-feira, 24 de novembro, por pré-aviso do S.TO.P. (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação). Como o nível de adesão é imprevisível, as escolas admitem que possam ocorrer constrangimentos no funcionamento normal.

Em Vila Nova de Famalicão, o Agrupamento de Escolas D. Maria II foi um dos que já alertaram a comunidade educativa. Em comunicado, a diretora, Cândida Pinto, recomenda aos pais e encarregados de educação que não deixem os alunos nas escolas sem confirmarem previamente que estão reunidas as condições para o seu funcionamento.

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O agrupamento deixa ainda um aviso prático sobre as refeições: se a greve impedir as atividades letivas, a refeição marcada para esse dia deve ser desmarcada até às 9h30 do próprio dia.

Perante a possibilidade de perturbações, os pais são aconselhados a contactar a escola dos filhos e a acompanhar os canais oficiais de cada estabelecimento de ensino.

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A paralisação surge poucos dias depois da greve nacional da Administração Pública de 20 de novembro, que também teve impacto nas escolas do concelho.