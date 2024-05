A freguesia de Fradelos terá, dentro em breve, um Pavilhão Multiusos.

A primeira pedra da obra foi lançada simbolicamente este domingo, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. Nas redes sociais, o autarca fala num equipamento “impulsionador do desenvolvimento da freguesia”.

A construção deste espaço destinado às atividades culturais e recreativas da comunidade contou, numa primeira fase, com um apoio municipal na ordem dos 150 mil euros.