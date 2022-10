Há mais desempregados em Famalicão: Número de inscritos no Centro de Emprego voltou a subir

A secção do Partido Socialista vai apresentar ao congresso da Federação de Braga uma lista única de delegados que é encabeçada por António Silva, membro da Assembleia da União de Freguesias de Famalicão e Calendário. No congresso, que se realiza em Braga, a 19 de novembro, a secção socialista tem direito a uma representação de 65 delegados, enquanto a secção de Riba de Ave estará com um delegado.

A escolha dos delegados famalicenses acontece sábado, na sede da Concelhia do PS, e da lista fazem parte membros que estiveram nas duas listas que, recentemente, disputaram a Comissão Política, em eleições que reelegeram Eduardo Oliveira.

Entre os autarcas das freguesias, destacam-se, entre outros militantes, Bruno Cunha (presidente da Junta de Vermoim e adversário de Eduardo Oliveira nas eleições para Concelhia), Manuel Loureiro (antigo presidente da Junta de Fradelos), Miguel Campos (presidente da Assembleia de Freguesia de Vermoim), Márcia Nunes, Óscar Mendes, Manuel Carvalho; o vereador Paulo Folhadela, o líder da bancada do PS na Assembleia Municipal, Jorge Costa, e os deputados municipais Luís Monteiro, Ricardo Vale, Ana Fernandes e Elisa Costa também integram a lista «de unidade» ao congresso federativo.

Integram, ainda, a lista de candidatos o coordenador da secção do PS-Famalicão, Ricardo Dias, e a coordenadora das Mulheres Socialistas, Isabel Silva. O presidente da Comissão Política, Eduardo Oliveira, participará por inerência.

Os socialistas famalicenses estão unidos no apoio a Frederico Castro, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que é candidato único à liderança da Federação de Braga do PS, com a moção “Visão e Ambição, a Nossa Federação”, sucedendo a Joaquim Barreto. Para além das eleições para a Federação, haverá também eleições para a Federação de Braga das Mulheres Socialistas, com as candidaturas de Vânia Cruz, ex-líder do PS- de Vieira do Minho, e Idalina Forte, do PS-Braga, que tem como mandatária a famalicense Isabel Silva.

O PS-Famalicão estará no congresso «com uma lista de unidade», facto que Eduardo Oliveira sublinha. «As eleições para os órgãos concelhios representaram um momento muito forte de afirmação do PS. E o contributo de todos os militantes do PS é fundamental para a mudança política que o município de Famalicão precisa». De resto, enaltece «a participação de todos os socialistas famalicenses nesta candidatura ao congresso distrital. A participação de todos, para além de revelar um saudável espírito democrático, demonstra que estamos mais fortes e mais preparados».