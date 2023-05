Há mais um grupo famalicense a caminho de Fátima: São 41 e já fizeram 57 km’s

Há mais um grupo de peregrinos famalicenses a caminho do Santuário de Fátima. São 41 e iniciaram a caminhada na noite deste sábado, desde a freguesia de Gavião, em Vila Nova de Famalicão.

A primeira etapa, de 57 quilómetros foi concluída com sucesso e, mais logo, após as 22h00, depois de um período de descanso, partem com destino até ao segundo ponto de paragem, em Águeda, na região de Aveiro.

Seguem-se depois paragens em Coimbra, Pombal e, por fim, Fátima.

Dos 41 elementos do grupo, nove estão alocados às questões de apoio e logística.