Há radar da PSP em Famalicão (N14) na quarta e quinta-feira da próxima semana

Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras aprova relatório de contas e atividades com foco nas emoções

A Assembleia Geral da Associação de Moradores das Lameiras reuniu esta segunda-feira, dia 30 de março, e aprovou por unanimidade o relatório Geral de Atividades e Contas relativas ao ano de 2025. No plano financeiro, a AML registou um ativo total superior a 6 milhões e 400 mil euros.

O Presidente da Direção, Jorge Faria, destacou o início do Projeto Socioeducativo “Abraçar Emoções”, com uma duração prevista de quatro anos. O primeiro ano foi dedicado ao tema “Descobrir Emoções” que influenciam o pensamento, a comunicação, relações interpessoais e a tomada de decisões.

Ao longo do último ano, o tema foi trabalhado com crianças, jovens e idosos, através de atividades adaptadas a cada faixa etária.

Relativamente aos investimentos realizados no Centro Social, Jorge Faria destacou a requalificação do Centro Social da AML, bem como a aquisição de equipamento informático com vista à modernização do parque tecnológico.

Sublinhou ainda a reparação e renovação de equipamentos como a substituição dos sistemas de exaustão e de lavandaria e a aquisição de um secador de roupa a gás de uso industrial, contribuindo para a melhoria das condições operacionais.

E fez também referência ao arranque de um projeto novo a implementar nas antigas instalações do Centro Social, situadas no Edifício das Lameiras, que prevê a criação de cinco espaços integrados e multifuncionais: uma cozinha terapêutica, uma cozinha Montessori, uma lavandaria com área dedicada à costura, um “mercadinho” de caráter lúdico destinado a crianças e jovens, e uma biblioteca/sala de apoio.

O Edifício das Lameiras sofreu intervenções diversas com vista à melhoria das condições de habitabilidade dos moradores.

O Presidente da Direção deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os dirigentes e colaboradores.