Há recolha de lixo nesta Sexta-Feira Santa em Famalicão

O calor vai continuar a aumentar nos próximos dias na região.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sábado será o dia mais quente da semana, com previsão de 27 graus Celsius na região. Já no domingo, espera-se uma ligeira descida da temperatura, com máxima de 23 graus Celsius.

Na próxima semana, a previsão é de chuva na quarta-feira.