Hélder Carvalho é o árbitro do Vitória S.C. x F.C. Famalicão

Vila Nova de Famalicão recebeu o título de ‘Destino Desportivo Recomendado 2026’, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, atribuído pela Cidade Social, no âmbito do programa ‘Município Amigo do Desporto’.
Em avaliação, a oferta regular de eventos desportivos, que mobilizam atletas e público de Famalicão e de outras regiões, como a Meia Maratona de Famalicão, o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, a São Silvestre, o Famalicão Dança, o Duatlo, as 24 Horas BTT, o Lap50 Ultra Trail, a Caminhada Concelhia e o Mercado Desportivo, entre outros. Para esta distinção contaram, também, as infraestruturas e equipamentos do concelho ao dispor da comunidade.
Trata-se do reconhecimento à «forte dinâmica desportiva do concelho como impulsionadora estratégica do desenvolvimento turístico e territorial da região», refere o município.
O reconhecimento foi entregue por Pedro Soares, coordenador nacional do programa, ao vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira.
Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão recebeu, ao longo dos últimos anos, várias distinções: considerado ‘Município Amigo do Desporto’ há nove anos consecutivos, também foi agraciado, em 2025, com o ‘Prémio Excelência Autárquica 2025’, na área do desporto, pelo programa desportivo ‘Mais e Melhores Anos’.