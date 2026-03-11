Desporto

Hélder Carvalho é o árbitro do Vitória S.C. x F.C. Famalicão

A equipa de arbitragem para o jogo entre Vitória SC e FC Famalicão, marcado para sábado às 15h30, já foi nomeada.

O encontro será dirigido por Hélder Carvalho, que terá como assistentes José Mira e Alexandre Ferreira. O 4.º árbitro será Flávio Lima.

No VAR, a responsabilidade estará a cargo de Rui Oliveira, com José Pereira como AVAR.

Famalicão: Rodrigo Pinheiro cumpre sonhos no Famalicão (vídeo)

Rodrigo Pinheiro, um jovem com 50 jogos ao serviço do FC Famalicão, recorda o trajeto que o trouxe a este número de partidas cumpridas em Vila do Conde , com o Rio Ave.

O defesa fez a estreia na I Liga ao serviço do emblema famalicense, clube que lhe abriu as portas da seleção sub-21.

Em declarações ao clube, Rodrigo diz que a marca dos 50 jogos “é um orgulho e que venham mais 50” e que o facto do Famalicão lhe ter aberto as portas da I Liga merece todo o seu agradecimento.

Em Famalicão “os meus sonhos começaram a realizar-se” e dá como ponto alto, até ao momento, o golo que marcou na abertura da presente época, ao Santa Clara.

O defesa diz estar a cumprir os seus sonhos e que a sua carreira está a ter a visibilidade que desejada. As oportunidades que o treinador tem dado e as boas exibições permitiram a chamada à seleção sub-21, mas não perde de vista uma chamada à seleção A.

Confira as declarações de Rodrigo Pinheiro no vídeo.

Famalicão: Ibrahima Ba entre os melhores jovens da I Liga

Depois de Carevic ser considerado o terceiro melhor guarda-redes da I Liga do mês de fevereiro, há mais um jogador do Famalicão na lista dos eleitos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Trata-se de Ibrahima Ba. O defesa central foi reconhecido pelo excelente rendimento no mês de fevereiro e foi o terceiro mais votado na eleição referente ao melhor jovem, ao recolher 13,33% das preferências.

O central cumpriu a totalidade dos minutos dos quatro jogos realizados pelo Futebol Clube de Famalicão no mês passado. Ibrahima Ba é uma das revelações da presente temporada e um dos responsáveis por o Famalicão ser a quarta melhor defesa do campeonato.

Famalicão: Equipa sub-23 vence fora e é segunda na luta pelo título

Esta terça-feira, a contar para a jornada 9 da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão foi vencer, 2-1, a Matosinhos. A vitória sobre o Leixões foi consumada com um bis de Rudi Almeida, aos 6 e 58 minutos.

O conjunto famalicense está no segundo lugar, com 15 pontos. Na próxima jornada recebe o Sporting

Famalicão: Uma defesa à escala europeia

A equipa de Hugo Oliveira apresenta uma consistência defensiva só ao alcance de alguns (poucos) clubes europeus. O FC Famalicão não sofreu golos em 13 jogos, ao cabo de 25 jornadas da I Liga. Um registo semelhante às épocas 2024/25 e 1992/93, que se constituem como os melhores registos defensivos do clube no principal campeonato nacional.

Esta solidez defensiva na I Liga ganha maior dimensão se analisados os cinco principais campeonatos do futebol europeu. Se em Portugal, o Famalicão é apenas superado pelo Porto (17 jogos sem sofrer golos) e está em igualdade com o Sporting, nas big five há poucos registos semelhantes.

Por exemplo, na Serie A (Itália): Inter – 15 jogos sem sofrer golos; AC Milan – 13 jogos sem sofrer golos; Como – 13 jogos sem sofrer golos. Premier League, Arsenal – 14 jogos sem sofrer golos; Ligue 1 (França), PSG – 13 jogos sem sofrer golos

Famalicão distinguido como “Destino Desportivo Recomendado 2026”

Vila Nova de Famalicão recebeu o título de ‘Destino Desportivo Recomendado 2026’, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, atribuído pela Cidade Social, no âmbito do programa ‘Município Amigo do Desporto’.

Em avaliação, a oferta regular de eventos desportivos, que mobilizam atletas e público de Famalicão e de outras regiões, como a Meia Maratona de Famalicão, o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, a São Silvestre, o Famalicão Dança, o Duatlo, as 24 Horas BTT, o Lap50 Ultra Trail, a Caminhada Concelhia e o Mercado Desportivo, entre outros. Para esta distinção contaram, também, as infraestruturas e equipamentos do concelho ao dispor da comunidade.

Trata-se do reconhecimento à «forte dinâmica desportiva do concelho como impulsionadora estratégica do desenvolvimento turístico e territorial da região», refere o município.

O reconhecimento foi entregue por Pedro Soares, coordenador nacional do programa, ao vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão recebeu, ao longo dos últimos anos, várias distinções: considerado ‘Município Amigo do Desporto’ há nove anos consecutivos, também foi agraciado, em 2025, com o ‘Prémio Excelência Autárquica 2025’, na área do desporto, pelo programa desportivo ‘Mais e Melhores Anos’.

Famalicão: AMVE conquista quatro pódios nos Trilhos de Mogadouro

A secção de atletismo da AMVE, de Vermoim, foi aos XXII Trilhos de Mogadouro e arrecadou 4 pódios no setor feminino por Mariana Machado, que venceu na distância de 11 km; por Marta Oliveira Carvalho, que ficou em terceiro lugar em F40, sendo a primeira atleta da AMVE na distância de 21 km; Cláudia Pereira terminou na segunda posição, em F50, nos 21 km; Ana Azevedo foi ao terceiro lugar do pódio nos 11 km.

No setor masculino, Roberto Torres e Dario Cruz terminaram em 8.º e 7.º, respetivamente, em M50.

Na corrida da Marginal, Sérgio Rodrigues ficou num excelente 7° lugar em seniores masculinos, estando a recuperar a melhor forma. Tiago Dinis, que acaba de chegar à Associação Moinho Vermoim, ficou em 88° lugar em seniores masculinos.