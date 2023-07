Henrique Araújo está no FC Famalicão para «poder crescer e desenvolver as minhas competências»

O Mel :: Piquenique das Artes regressa ao Parque da Devesa, para três dias dedicados às artes nas suas várias formas e formatos e com piqueniques à mistura. A 7.º edição decorre nos dias 3, 4 e 5 de agosto, e tem entrada livre.

Com o tema “Sublimação”, o festival arranca com ‘Manifesto Mel n.º2 (Ginásio Cultural n.º2 – A catequese)’ pelas 21 horas, seguindo-se uma jam session com João Filipe da Costa Oliveira, meia hora depois, no dia de abertura.

No segundo dia haverá ‘Marquise’, pelas 21 horas e, às 21h30, o concerto dos ‘Verbian’. O terceiro e último dia conta com a atuação dos ‘Che ChaBón Trio’, pelas 21 horas, seguido da banda ‘Sofá de Freud’, a fechar a noite, às 22h30.

O CRU – Espaço Cultural, na rua Alves Roçadas, em Famalicão, vai acolher uma dinâmica ligada às artes visuais durante os dias do festival, também inserida na programação do Mel uma iniciativa que conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão desde a primeira edição, em 2017. Trata-se de um evento artístico, multicultural, interdisciplinar e inclusivo, tendo a consciência, ecologia e cidadania como valores de todo o projeto. Tem como público-alvo as famílias, abrangendo todas as faixas etárias e formações familiares, com propostas heterogéneas, potenciadoras de uma convivência intergeracional e intercultural.