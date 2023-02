Histórica pastelaria da Póvoa de Varzim com 52 anos fecha definitivamente este domingo

A histórica pastelaria Riba-Mar, localizada no largo Dr David Alves, no centro da Póvoa de Varzim, encerra definitivamente este domingo, depois de 52 anos de atividade.

A decisão prende-se com o facto de não existir ninguém na família com interesse em dar continuidade ao negócio. Depois de revelada a intenção de terminar este ciclo com mais de meio século, a Riba-Mar sofreu com uma autêntica “avalanche” de encomendas de clientes que, incrédulos com o encerramento, quiseram aproveitar os últimos momentos para degustar algumas das especialidades.

Apesar de poveira, a Riba-Mar tem ADN famalicense, tendo sido fundada por Francisco Campos que, na década de 60, foi pasteleiro em Vila Nova de Famalicão.