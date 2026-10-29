O FC Famalicão garantiu, pela primeira vez na sua história, um lugar na final four da Taça da Liga. A equipa famalicense eliminou o SC Braga, esta quinta-feira à noite, nos quartos de final da competição, num jogo decidido nas grandes penalidades.

Com este resultado, o Famalicão torna-se no terceiro semifinalista da prova e prepara-se para defrontar o Sporting nas meias-finais, agendadas para janeiro, em Leiria. É a primeira vez que o clube chega tão longe na Taça da Liga, ficando agora a um passo da final.