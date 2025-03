Hoje a partir das 20h30: Famalicão apaga as luzes para a Hora do Planeta

A Seleção Nacional sub-21 joga esta sexta-feira, às 18h30, no Estádio Municipal, a partir das 18h30, uma partida de preparação para o Europeu, tendo como adversária a Roménia.

Gustavo Sá vai jogar num palco que bem conhece, tal como o companheiro Rodrigo Pinheiro. Será um momento especial jogar em casa com a camisola nacional ao peito e o médio não esconde que gostava de ver o estádio cheio no apoio à Equipa das Quinas. «Vai ser muito especial jogar no Estádio Municipal de Famalicão. Jogo lá já há três anos e representar a Seleção Nacional nesse estádio vai ser ainda mais especial para mim e para o Rodrigo Pinheiro. Vamos estar a jogar em casa. Apelo, em nome de toda a equipa, a todos os portugueses para comparecerem no estádio. Gostamos sempre de jogar com casa cheia, especialmente quando jogamos em nossa casa».

Sobre o adversário, o jogador do FC Famalicão antecipa dificuldades, mas «o foco tem que estar em nós e vamos sempre olhar para nós primeiro, seja contra que adversário for. Ainda assim, sabemos que a Roménia é uma boa seleção, que se qualificou para o Europeu em primeiro lugar do grupo e vamos ter de ter muita atenção. Queremos melhorar o nosso jogo e vincar os nossos princípios», referiu Gustavo Sá na antevisão a esta partida.

Individualmente, o jogador acredita que esta esta época pode ser de maior afirmação nos sub-21. «Estou muito feliz por estar aqui, como estou sempre que venho cá. É um orgulho estar neste espaço e estou focado nos próximos desafios que temos pela frente». Com os pés bem assentes no chão, reconhece que ser chamado à Seleção A «é uma coisa difícil. Quero afirmar-me aqui, nos sub-21», onde só tem quatro internacionalizações. Por isso, reforça: «quero que esse número aumente bastante. Todos os jogadores pensam e querem a Seleção A, mas neste momento estou focado em crescer neste espaço».