A chuva vai regressar à região. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, espera-se um sábado de aguaceiros, no entanto, a possibilidade de chuva fraca também é válida para sexta-feira.

Apesar da chuva, as temperaturas vão-se manter altas, com os termómetros a chegarem aos 29 graus no sábado.