Hoje é dia de reflexão: Propaganda proibida e momento para ponderar o voto

Este sábado, 11 de outubro de 2025, é dia de reflexão em todo o país, véspera das eleições autárquicas. É o momento destinado a que os eleitores possam pensar calmamente no seu voto, sem a pressão da campanha eleitoral.

Neste dia, toda a propaganda política é proibida. Comícios, declarações públicas, publicações nas redes sociais ou qualquer apelo ao voto não são permitidos. Também os candidatos e partidos devem abster-se de comentários ou iniciativas públicas que possam influenciar a escolha dos eleitores.

As assembleias de voto estarão abertas amanhã, domingo, entre as 8h00 e as 19h00, em todo o território nacional. As câmaras municipais podem ajudar no transporte de eleitores às urnas, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de deslocação, mas qualquer apelo direto ao voto é expressamente proibido.