Hoje é Dia Nacional do Dador de Sangue: Pode fazer a sua doação em Famalicão

Foi empossado, na noite de quarta-feira, o executivo da Junta de Freguesia de Ribeirão, que se encontrava em gestão, dado que nas Autárquicas de setembro do ano passado, a Coligação PSD/CDS-PP não conseguiu maioria absoluta e, desde então, não houve acordo com restantes partidos.

Depois de muitas negociações, e mais de cinco meses passados após o ato eleitoral, foi possível um entendimento que permitiu eleger os órgãos da Junta e da Mesa da Assembleia de Freguesia. Um acordo entre a Coligação e o Movimento Juntos Por Ribeirão, determinou que a Mesa Assembleia de Freguesia seja preenchida por este movimento. Assim, Cristina Sá é a presidente, secundada Tiago Campos e Juliana Soares, primeiro e segundo secretários, respetivamente.

O executivo, liderado por Leonel Rocha, integra os eleitos da Coligação Carla Patrícia Vieira (tesoureira) e Manuel Carlos Fernandes (vogal). O Movimento Juntos por Ribeirão tem o secretário, Samuel Reis, e o vogal Manuel Augusto Costa

No final da Assembleia que colocou o fim ao impasse, o presidente da Junta, Leonel Rocha, falou de uma fase de «muito desgaste e de memória pouco agradável». O autarca acredita que se abre «uma nova página, esperando que o futuro seja de entendimento e de cooperação, em prol do desenvolvimento de Ribeirão». Acredita que pode contar com os elementos propostos pelo Movimento Juntos por Ribeirão, pedindo «uma atitude construtiva e de lealdade para com os compromissos que forem tomados colegialmente, respeitando sempre as regras da democracia».

Adelino Campos, Gracinda Sá, Joana Batista, Jorge Miguel Cruz, Germano Araújo e Isabel Costa são os eleitos da Coligação na Assembleia, órgão que alberga, ainda Paula Cristina Santos e Ricardo Santos, pelo Movimento Juntos Por Ribeirão, e os socialistas eleitos: Vera Rocha e Joana Azevedo