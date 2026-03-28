Concelho, Sociedade

Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.

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Nova rotunda assinala 80 anos da Continental em Famalicão

Foi inaugurada, na fronteira entre as freguesias de Ribeirão e Lousado, a nova “Rotunda do Pneu Agrícola”, uma infraestrutura que reforça a ligação entre dois territórios fortemente marcados pela presença da Continental Mabor.

A obra surge num ano simbólico para a empresa, que assinala 80 anos desde o início da produção de pneus em Vila Nova de Famalicão. A escolha do nome e do elemento central da rotunda pretende destacar essa herança industrial e a importância da fábrica para o desenvolvimento local.

Durante a inauguração, Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor, e Leonel Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão, sublinharam o impacto profundo que a empresa teve na transformação destas comunidades. Até 1946, recordaram, tratavam-se de zonas marcadamente rurais, cuja realidade mudou significativamente com a instalação da unidade industrial no concelho.

Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Não esqueça: A hora muda esta noite

Na madrugada deste domingo, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram no horário de verão, com os relógios a avançarem uma hora.

No continente e na Madeira, a mudança faz-se à 01:00, passando para as 02:00. Nos Açores, ocorre à meia-noite, quando passa a ser 01:00.

O horário de inverno regressa a 25 de outubro, conforme o regime definido por uma diretiva europeia que regula estas alterações duas vezes por ano.

Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.

Famalicão: Feira do Livro Usado com homenagem a António Lobo Antunes

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, na tarde deste sábado, uma Feira do Livro Usado. Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura.

Durante a feira, que decorre em frente à Junta de Freguesia, será prestada uma homenagem a António Lobo Antunes, com leitura de poemas e textos do autor.
«Se gosta de livros, esta é a oportunidade perfeita para descobrir novas histórias, revisitar clássicos e partilhar o gosto pela leitura», desafia a Junta de Freguesia.

Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo (Calendário) realiza-se este domingo

Os grupos e movimentos paroquiais de Calendário vão encenar, ao vivo, a Via-Sacra, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento, de entrada gratuita, decorrerá às 21 horas deste domingo.

Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.