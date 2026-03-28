Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.