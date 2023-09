Hoje é o último dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Encerra hoje a 38ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

O certame que, de acordo com o último balanço oficial, já somava mais de 90 mil visitantes, tem reservado para o último dia um programa musical que arranca às 15h00 com o Festival de Cantadores ao Desafio, e continua às 18h00 com a atuação da Banda de Música de Riba d’Ave.

Para além da música pode aproveitar para ver o artesanato de mais uma centena de expositores e deliciar-se com os vários sabores na área da gastronomia.