Termina hoje, domingo, 22 de novembro, o prazo de inscrições para a São Silvestre de Castelões, que se realiza a 28 de novembro de 2026.

A organização deixa o apelo para que ninguém deixe a inscrição para a última hora e garanta já o lugar naquela que promete ser uma grande festa do desporto.

A prova tem propostas para todas as idades e níveis de preparação: a Corrida Kids, dedicada aos mais novos, a Corrida Popular de 10 quilómetros e a Caminhada de 5 quilómetros, aberta a quem prefere um ritmo mais descontraído.

As inscrições podem ser feitas na plataforma Sinctime, em https://sinctime.com/evento/561.