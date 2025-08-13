Sociedade

Hoje há cinema ao ar livre na Devesa (22h00)

Depois de uma pausa em julho, o Cinema Paraíso está de volta ao Parque da Devesa. Hoje, às 22h00, será exibido “Mickey 17” (2025), de Bong Joon Ho, um filme de ficção científica protagonizado por Robert Pattinson.

A sessão é gratuita e faz parte desta iniciativa do Cineclube de Joane, da Casa das Artes e do Município de Famalicão, que transforma os espaços ao ar livre do concelho em salas de cinema durante os meses de verão.

Venha descobrir uma história surpreendente sobre identidade, clonagem e sobrevivência, numa noite que promete surpreender.

Portugal vive um dos piores anos de fogo desde 2017

A área ardida em Portugal duplicou nas últimas duas semanas, ultrapassando os 63 mil hectares destruídos desde o início do ano.

Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, citados pelo Diário de Notícias, 2025 já está entre os três piores anos de incêndios desde 2017.

Ainda assim, está longe dos valores de 2003 e 2005, quando arderam 400 mil e 320 mil hectares, respetivamente.

Milhares de portugueses já esgotaram plafond de autobaixas este ano

Até ao final de julho, cerca de 52 mil pessoas já utilizaram o limite anual de autodeclarações de doença, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados pelo Público.

Este ano, o SNS emitiu 311 mil autobaixas, que permitem até três dias de ausência por doença sem baixa médica. As segundas e quartas-feiras são os dias mais escolhidos.

Em 2024, quase 100 mil portugueses atingiram o plafond.

Famalicão: Idoso de 75 anos atropelado na passadeira ( Louro )

Um homem de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido colhido por um automóvel, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Empresa de portas e janelas fecha e avança para o despedimento coletivo dos trabalhadores

A empresa Plano Extrovertido, encerrou a unidade de produção localizada na freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A decisão implica o despedimento coletivo dos cerca de 10 trabalhadores que ali desempenhavam funções.

Com sede em Braga, a Plano Extrovertido é especializada na produção de portas e janelas, e o encerramento deverá estar justificado com dificuldades de ordem económica e de mercado.

A situação foi já comunicada às entidades competentes e enquadra-se no regime legal de despedimento coletivo.

Famalicão: Câmara esclarece perturbação na rede de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão denunciou esta segunda-feira, 11 de agosto, uma alegada falha no abastecimento de água nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane. O partido apontava como possível causa a utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna destinada à rega da futura pista de atletismo, questionando a Câmara Municipal sobre a eventual participação de funcionários e equipamentos municipais e sobre a falta de aviso prévio à população.

Em resposta à Cidade Hoje, a Câmara Municipal esclareceu que se registou uma perturbação no serviço, que terá resultado numa redução momentânea do caudal. A situação foi detetada de imediato e prontamente resolvida pelos serviços, informa o município.

Famalicão: IL questiona Câmara sobre falha de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Famalicão pediu esclarecimentos à Câmara Municipal sobre uma falha no abastecimento de água, registada esta segunda-feira, 11 de agosto, nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane.

Segundo relato de moradores, e de acordo com comunicado enviado pelo partido, a quebra no serviço poderá estar ligada à utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna, alegadamente com o objetivo de regar a futura pista de atletismo.

O partido quer saber se a situação está relacionada com esse carregamento, se houve intervenção de funcionários e equipamentos municipais, e se os habitantes foram avisados previamente. A Iniciativa Liberal considera “criminoso” cortar o abastecimento de água para fins não essenciais, especialmente em contexto de alerta.