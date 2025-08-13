Hoje há cinema ao ar livre na Devesa (22h00)

Depois de uma pausa em julho, o Cinema Paraíso está de volta ao Parque da Devesa. Hoje, às 22h00, será exibido “Mickey 17” (2025), de Bong Joon Ho, um filme de ficção científica protagonizado por Robert Pattinson.

A sessão é gratuita e faz parte desta iniciativa do Cineclube de Joane, da Casa das Artes e do Município de Famalicão, que transforma os espaços ao ar livre do concelho em salas de cinema durante os meses de verão.

Venha descobrir uma história surpreendente sobre identidade, clonagem e sobrevivência, numa noite que promete surpreender.