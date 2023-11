Hoje há “Magusto dos Guitas” no quartel dos Famalicenses

A Fundação Cupertino de Miranda recebe, nos dias 17 e 18 de novembro, mais uma edição dos Encontros de Outono que vai debater “A questão social na ditadura”, de 1926 a 1974.

Neste encontro promovido pelo Município de Famalicão, através do Museu Bernardino Machado, o tema será analisado por mais de uma dezena de professores, historiadores e investigadores de várias universidades.

Os Encontros de Outono já se realizam desde 1988 e têm debatido e promovido a reflexão sobre inúmeros temas, como “A Agricultura Portuguesa”, “A I República nos Municípios Portugueses”, “As Eleições” e “A Guerra e a Paz entre as Nações” ou, o da última edição “Norma e desvio na ditadura (1926 – 1974)”.

As inscrições são gratuitas, com entrega de Certificado de Participação e podem ser feitas até às 16 horas do dia 16 de novembro no site do Museu Bernardino Machado, em www.bernardinomachado.org.

A sessão de abertura, marcada paras as 9h30, terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e Norberto Ferreira da Cunha, Coordenador Científico do Museu.

Fernando Rosas, Álvaro Garrido, Paulo Fontes, Inês Brazão, José Manuel Lopes Cordeiro e António Rafael Amaro são dos oradores presentes na edição deste ano dos Encontros de Outono.