Hoje há “Quatro e Meia” e fogo de artifício no São João de Braga

O São João de Braga chega ao seu grandioso encerramento este fim de semana. Este sábado há um concerto especial da banda Os Quatro e Meia e uma exibição de fogo de artifício na Avenida Central.

Após as celebrações oficiais, uma After Party tomará conta do Pópulo, com a participação de DJs, garantindo uma noite de animação inesquecível.

No domingo, o Pópulo continuará com programação, além do encerramento da Feira do Artesanato e da tradicional Corrida de São João.