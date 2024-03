Hoje: Luís Montenegro e Nuno Melo (AD) promovem encontro com jovens na Praça / Mercado de Famalicão

A propósito do Dia Internacional da Proteção Civil (que se comemora a 1 de março), o município de Famalicão apresentou os resultados dos últimos dez anos do combate à vespa velutina (mais conhecida como asiática). Assim, foram destruídos mais de 8 mil ninhos, em todo o concelho, e foi feito um trabalho de prevenção, o que obrigou a um investimento municipal de meio milhão de euros.

Recorde-se que a vespa velutina é considerada uma espécie invasora com riscos para a produção agrícola, para o ambiente e para o bem-estar e segurança dos cidadãos.

Desde 2017 que a destruição dos ninhos de vespa velutina no concelho está a cargo da Equipa Operacional de Proteção Civil. Inicialmente com recurso ao método de incineração em período noturno e a partir de 2021 através da injeção de biocida. Com este novo procedimento, as intervenções passaram a ser feitas durante o período diurno, o que possibilitou um aumento no número de ninhos tratados, de 10 ninhos para 20 por dia.

Segundo o presidente da autarquia, Mário Passos, esta alteração, resultou numa considerável redução no tempo de resposta. Atualmente, adianta o edil, «a maioria das solicitações têm sido resolvidas num prazo de 24 a 48 horas, salvo em casos de dificuldades de acesso ou outras circunstâncias impeditivas».

Refira-se que a presença da vespa velutina tem sido registada desde 2011 na região Norte do país e desde 2014 em Vila Nova de Famalicão. Trata-se de uma espécie de vespa não indígena e invasora, com impactos significativos na apicultura, por ser predadora das abelhas melíferas. Além disso, por se ter instalado em zonas urbanas e periurbanas, representa uma preocupação para a segurança pública, uma vez que, embora não seja mais agressiva do que a espécie europeia, reage de forma bastante agressiva no caso de sentirem os ninhos ameaçados.

Em caso de avistamento de ninho, os munícipes deverão contactar os Serviços Municipais de Proteção Civil através do número 252 317 336 ou através do email protecaocivil@famalicao.pt.

Quanto ao Dia Internacional da Proteção Civil, é celebrado todos os anos no dia 1 de março e é o mote para mais uma edição do Mês da Proteção Civil que em Famalicão se assinala a partir desta sexta-feira, dia 1, com diversas ações pedagógicas junto do público escolar ao longo de todo o mês.