Homem atropelado no centro de Famalicão

Um homem foi atropelado, ao final da tarde desta quinta-feira, no centro de Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h00, na Av. 25 de Abril e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com idade a rondar os 60 anos, foi transferida com ferimentos ligeiros para o hospital local.

Material Roubado: Venda na Feira de Famalicão deu prisão a duas mulheres e um homem

O Tribunal de Braga condenou duas mulheres e um homem a penas de prisão efetiva por um roubo ocorrido em Barcelos, depois de parte da mercadoria ter sido colocada à venda na feira de Famalicão.

Os factos remontam a julho de 2023, quando os arguidos se deslocaram a Lijó, no concelho de Barcelos, fingindo querer adquirir peças de vestuário a uma comerciante do ramo têxtil. No local, acabaram por roubado cerca de três mil peças de roupa, avaliadas em cerca de seis mil euros.

Dias depois, dois dos arguidos deslocaram-se à feira de Famalicão para vender parte da mercadoria roubada. A situação foi detetada pela própria comerciante lesada, que reconheceu os artigos e alertou a PSP, o que permitiu a apreensão de peças de vestuário no valor de 2.227 euros.

O coletivo de juízes condenou os três arguidos pelos crimes de roubo qualificado, coação agravada e injúria. Ficaram ainda obrigados a indemnizar a vítima em 6.323 euros por danos patrimoniais e morais, além da perda de 3.723 euros a favor do Estado, correspondente a vantagens ilícitas obtidas com os crimes.

Tribunal decide: Caso a envolver têxtil famalicense terá que ser resolvido no Paquistão

A têxtil Rifer, sediada em Vila Nova de Famalicão, terá de recorrer aos tribunais do Paquistão para tentar reaver 169 mil euros, após alegar ter recebido fio para tecelagem com defeito, material que acabou por não poder ser usado na produção.

O caso chegou aos tribunais portugueses, mas o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o litígio deve ser tratado no Paquistão, uma vez que os contratos entre as empresas indicam esse país como foro competente em caso de conflito.

A empresa famalicense alegou dificuldades em avançar com o processo naquele país, mas a decisão judicial manteve a obrigatoriedade de recorrer à justiça paquistanesa.

Famalicão entre os concelhos sob alerta devido ao aumento do caudal dos rios

A Proteção Civil avisou que vários rios portugueses estão com caudais elevados, aumentando o risco de inundações nos próximos dias. O alerta estende-se não só às zonas junto aos rios, mas também às localidades próximas de ribeiras e afluentes.

O rio Ave é um dos que apresenta maior perigo, colocando em atenção os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão, onde se recomenda especial cuidado nas áreas mais próximas das margens e linhas de água.

Na lista de rios com risco elevado surgem ainda o Lima, Cávado, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana. Outros, como o Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, apresentam risco significativo.

A Proteção Civil aconselha a população a evitar zonas inundáveis e a seguir as orientações das autoridades.

Depressão Marta chega a Portugal no sábado

Uma nova depressão atmosférica, denominada Marta, poderá provocar um agravamento significativo das condições meteorológicas no Norte do país já no próximo sábado, numa altura em que a região ainda recupera dos efeitos do mau tempo dos últimos dias.

As previsões apontam para períodos de chuva intensa, acompanhados por vento forte, sobretudo durante a tarde. Em alguns locais, as rajadas poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, aumentando o risco de ocorrências, tendo em conta os solos já muito saturados.

Também a agitação marítima deverá manter-se elevada ao longo da costa Norte, com ondas de grande dimensão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou vários distritos da região sob aviso meteorológico, devido ao vento e ao estado do mar.

Para domingo, dia das eleições presidenciais, é esperada uma melhoria temporária, embora a instabilidade deva regressar nos dias seguintes.

Famalicão: Museu Automóvel é entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico

O Museu Automóvel de Famalicão é oficialmente entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico. O estatuto foi oficializado em Dário da República, publicado na passada segunda-feira. A unidade museológica famalicense cumpre, assim, um sonho antigo e passa a ser a quarta entidade nacional certificada.

Agora, beneficiando de boas condições para a realização das certificações no seu espaço, o Museu de Famalicão prepara-se para iniciar a atividade, estando a decorrer a implementação dos meios técnicos, informáticos e de comunicação para prestar este serviço aos proprietários.

O Museu Automóvel de Famalicão tem décadas de experiência do Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de Famalicão (fundador), que desde cedo se dedicou a certificar os automóveis dos seus sócios de acordo com os “standards” da Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA), bem antes de representar qualquer benefício fiscal ou prático.

Famalicão: Lemenhe, Mouquim e Jesufrei discutem desagregação

A Assembleia da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei vai reunir em sessão extraordinária no dia 11 de fevereiro, quarta-feira, pelas 21 horas, no edifício da Junta de Freguesia, situada na Praceta Monsenhor Joaquim Fernandes, n.º 32, de Mouquim.

Na ordem de trabalhos está a apreciação, discussão e votação da desagregação desta União de Freguesias, e a criação das freguesias de Mouquim e de Lemenhe com Jesufrei. Isto ao abrigo do regime geral previsto na Lei n.º 39/2021, de 24 de junho.

Tinha sido criado um grupo de trabalho por causa deste assunto, que reuniu no dia 17 de dezembro, tendo agora solicitado que os órgãos da União de Freguesias se pronunciem sobre o processo da desagregação.