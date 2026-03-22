Homem atropelado por carro em Brufe

Famalicão: «PSD é o maior garante de mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante»

Paulo Reis, restante Comissão Política e demais órgãos do Partido Social Democrata tomaram posse ao final da tarde da passada sexta-feira. Na sede do partido, o líder manifestou a ideia de que «o PSD de Famalicão tem sido, ao longo das últimas décadas, o maior garante da implementação de um projeto autárquico que tem oferecido aos famalicenses mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante».

Na sua intervenção, Paulo Reis garantiu que a estrutura que lidera «terá visão política, proximidade aos militantes e núcleos territoriais», construindo pontes, dentro e fora do PSD, «sempre em respeito aos valores da social-democracia, tão bem enunciados pelo fundador Francisco Sá Carneiro».

O sucessor de Sofia Fernandes fez questão de assinalar que no ano «em que celebramos os 50 Anos de Poder Local Democrático (1976-2026), falar de partidos e falar do PSD em particular é garantir que o interesse comum é maior do que o interesse individual».

Em Vila Nova de Famalicão, reiterou, o PSD «é o pilar de suporte do poder autárquico, faz este ano 25 anos».

Recorde-se que os novos órgãos do PSD famalicense foram eleitos, em lista única, a 28 de fevereiro deste ano.

Na tomada de posse, que teve casa cheia, a secretária da Mesa do Plenário cessante deu posse à nova Mesa, liderada por Davide Vieira de Castro que empossou a nova Comissão Política.

Paulo Reis tem como vice-presidentes Jorge Miguel Castro e Gracinda Sá. André Oliveira é o secretário.

Davide Vieira de Castro tem como vice-presidente da Mesa Liliana Ribeiro e a secretário Vítor Martins.