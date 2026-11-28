Está a ser procurado um homem de Amares que desapareceu na manhã desta sexta-feira. Adelino Costa foi visto pela última vez em Caldelas e sofre de Alzheimer, o que aumenta a preocupação dos familiares. Foram eles que lançaram o alerta.
Segundo a família, é possível que tenha apanhado boleia até Terras de Bouro ou Vila Verde, mas pode estar em qualquer outra localidade.
O pedido é claro: quem o encontrar não o deve deixar sozinho e deve ligar logo para a GNR (Guarda Nacional Republicana) ou para o 112.
Os familiares pedem ainda que a informação seja partilhada nas redes sociais, para que o apelo chegue a mais pessoas e Adelino Costa seja encontrado em segurança.