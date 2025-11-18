Homem com cadastro e suspeito de vários furtos apanhado com material roubado em Famalicão

A GNR deteve um homem de 42 anos na Trofa, suspeito de vários furtos em estabelecimentos comerciais daquele concelho e também de Vila Nova de Famalicão. A detenção aconteceu após uma denúncia de furto num estabelecimento, levando os militares a intercetar o suspeito e a realizar uma revista de segurança, bem como uma busca ao veículo.
No interior da viatura foram apreendidas diversas ferramentas furtadas, incluindo uma arma branca, caixas de ferramentas, chaves de fenda, um jogo de roquetes com 19 peças, uma chave de pressão e um busca-polos, entre outro material.
O detido, com antecedentes por furtos em ourivesarias e já com pena de prisão cumprida, foi constituído arguido. O caso seguiu para o Tribunal Judicial de Santo Tirso.