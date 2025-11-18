Concelho, Região

Homem com cadastro e suspeito de vários furtos apanhado com material roubado em Famalicão

A GNR deteve um homem de 42 anos na Trofa, suspeito de vários furtos em estabelecimentos comerciais daquele concelho e também de Vila Nova de Famalicão. A detenção aconteceu após uma denúncia de furto num estabelecimento, levando os militares a intercetar o suspeito e a realizar uma revista de segurança, bem como uma busca ao veículo.

No interior da viatura foram apreendidas diversas ferramentas furtadas, incluindo uma arma branca, caixas de ferramentas, chaves de fenda, um jogo de roquetes com 19 peças, uma chave de pressão e um busca-polos, entre outro material.

O detido, com antecedentes por furtos em ourivesarias e já com pena de prisão cumprida, foi constituído arguido. O caso seguiu para o Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Pavilhão do antigo externato de Riba de Ave já é da Câmara

O concelho Famalicão passa a contar com um novo recinto desportivo. O pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira foi adquirido pela Câmara Municipal e dará, em breve, lugar ao futuro Pavilhão Municipal de Riba de Ave.

A escritura pública de aquisição do equipamento realizou-se esta segunda-feira, 17 de novembro.

Na manhã desta terça-feira, o presidente da autarquia, Mário Passos, tomou posse do equipamento e efetuou uma visita técnica ao recinto para avaliar, juntamente com os serviços municipais, a necessidade da realização de obras. O espaço encontra-se apto para a prática de várias modalidades e possui uma bancada com capacidade para mais de meio milhar de pessoas.

“Num concelho com mais de 200 associações e clubes desportivos, a aquisição deste equipamento para reforçar a nossa rede municipal de pavilhões foi uma oportunidade que não podíamos ignorar”, explicou Mário Passos, que na visita a Riba de Ave se fez acompanhar pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

“É uma grande notícia para o desporto famalicense, para a vila de Riba de Ave e para as freguesias vizinhas”, acrescentou ainda o autarca, que espera ver em breve este pavilhão ao serviço do movimento desportivo concelhio.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão por 501 mil euros.

Famalicão: Processos urbanísticos mais rápidos e menos burocráticos

A submissão de processos urbanísticos no Município de Vila Nova de Famalicão está «mais ágil e menos burocrática». Os utilizadores da plataforma online de Atendimento Técnico Urbanístico dispõem de um novo serviço que permite pagar as taxas associadas aos seus pedidos imediatamente no momento da submissão dos processos na plataforma.

Com esta alteração, que entrou em vigor esta semana, o procedimento tornou-se mais célere para todos – munícipes e técnicos – que apresentam processos urbanísticos na autarquia famalicense. Recorde-se que, até agora, após a submissão dos processos era necessária uma análise prévia do pedido de taxas e, posteriormente, era feito o pagamento. Agora, todo este procedimento acontece num único ato.

A medida permite, segundo o município, uma maior celeridade no andamento dos processos, melhorar o atendimento aos cidadãos e reforçar a eficiência na prestação dos serviços municipais. A nova funcionalidade pode ser acedida pelos munícipes e técnicos da área em www.famalicao.pt/atendimento-urbanistico

Com esta alteração, «pretende-se que cada cidadão possa, de forma simples, agilizar o processo, evitando deslocações desnecessárias e encontrando respostas mais rápidas, elevando a qualidade do serviço público», afirma o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos nota, ainda, que com «passo na modernização administrativa dos serviços do Município» todos ganham tempo na gestão dos processos, «em particular, os munícipes».

Famalicão: Seleção de Boccia Sénior conquista título

Famalicão conquistou a primeira Taça da Liga de Equipas de Boccia Sénior da PCAND, realizada no passado dia 17, em Coimbra. Um feito assinalável dado que em competição estiveram 187 atletas.
A Seleção de Boccia Sénior de Famalicão terminou a competição invicta, vencendo na final o FC Porto, por 13-2, num jogo que deixou o pavilhão em euforia.

Sob a coordenação técnica de Luís Silva e Vânia Pinheiro, os cinco atletas famalicenses protagonizaram «uma demonstração impressionante de talento, estratégia e espírito de união», demonstrando que Famalicão «é um símbolo nacional de excelência no Boccia Sénior. Esta vitória reforça o prestígio do concelho e confirma que Famalicão continua na linha da frente na promoção do desporto sénior, do envelhecimento ativo e da inclusão através da prática desportiva», refere Luís Silva.

Famalicão: PAN reclama urgência de Plano Municipal para a Segurança Rodoviária

A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão reitera a «necessidade urgente» de um plano municipal para a segurança rodoviária. A direção do PAN recorda que já tinha feito esta recomendação há dois anos, com foco em três áreas: conhecer as causas, identificar as zonas problemáticas e atuar na prevenção. Lamenta, por isso, que não tenha sido atendida.

«Atendendo ao contínuo, quase diário, registo de acidentes no concelho, consideramos urgente que o executivo se dedique a esta questão e trabalhe no sentido de garantir mais segurança às pessoas», refere Sandra Pimenta.

O dito Plano Municipal para a Segurança Rodoviário, segundo o PAN, deve incluir a realização de um estudo para identificar as causas dos acidentes, sinalizando os locais com maior sinistralidade e adotando medidas de prevenção; a identificação e correção da ausência de iluminação e proteção nas vias rodoviárias e a devida sinalização junto e nas passadeiras; o aumento progressivo das vias exclusivamente pedestres ou com eixos cicláveis e a ampliação da abrangência das Zonas 30km/h; garantir que as obras de repavimentações, em todas as vias caminháveis, incluam passeios seguros e inclusivos; o lançamento de uma campanha de sensibilização rodoviária para condutores/as (cidadãos auto-mobilizados) e para peões; o aumento da fiscalização, em articulação com as forças de segurança pública, para garantir maior segurança para condutores e peões.

“Não devemos apenas preocupar-nos com a iluminação referente às épocas festivas, mas sim a correta e urgente iluminação nas passadeiras para a segurança de todas e todos as/os famalicenses», conclui a porta-voz da concelhia.

Famalicão: Paços do Concelho iluminados de azul no Dia Internacional dos Direitos da Criança

Na noite desta quarta para quinta-feira, a Câmara Municipal vai iluminar o edifício dos Paços do Concelho de azul, para sensibilizar a comunidade e reforçar o compromisso na Defesa dos Direitos das Crianças, cujo dia se celebra esta quinta-feira, 20 de novembro.

Em 2024, a UNICEF atribuiu a Vila Nova de Famalicão o título de ‘Cidade Amiga das Crianças’. Ao longo dos últimos anos, o Município tem criado uma estratégia de desenvolvimento para assegurar que todos os famalicenses, independentemente da idade, condição social e circunstância cultural e religiosa, tenham as mesmas oportunidades de crescimento. O compromisso municipal para com o bem-estar das crianças reflete-se na participação do concelho no Programa Cidades Amigas das Crianças e no desenvolvimento do Plano de Ação Local, que pretende dar a conhecer os programas e ações promovidas pelo município para garantir o pleno desenvolvimento dos mais novos e os respetivos direitos.

Famalicão: Este domingo há nova campanha de adoção de árvores

No próximo domingo, o Município de Famalicão promove mais uma campanha de adoção de árvores, entre as 9 e as 12 horas, na Praça – Mercado Municipal.

A iniciativa é aberta à comunidade, sendo que cada famalicense poderá adotar até três exemplares. Estarão disponíveis para adoção cerca de 3 mil árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

O evento integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

O Município tem em curso o projeto “60 000 árvores para 2030” para um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais.