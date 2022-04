A Mercadona já abriu o segundo supermercado em Guimarães; fica na Rua Eduardo Manuel de Almeida n.º 530, na freguesia de Urgezes (Cães de Pedra), numa zona central, junto à antiga Fábrica do Arquinho.

Por isso, e além de dar uma nova vida à zona envolvente, a Mercadona respeitou também o seu cariz histórico, ao preservar a chaminé original e um estilo arquitetónico industrial.

Esta loja gerou 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia, e dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 dispondo das secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer, com várias opções de pratos, servidos em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar (material compostável), cartão ou papel.

Este supermercado foi concebido segundo o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona com corredores amplos e confortáveis, dispõe de uma entrada de vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora.

Dispõe de 140 lugares de estacionamento e contará também com dois lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica.

No âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, este novo supermercado doará diariamente bens de primeira necessidade ao Lar de Santa Estefânia, instituição de solidariedade social local com mais de um século de existência, com o qual a Mercadona assinou um protocolo de colaboração.

Segundo Sofia Cardoso, diretora regional de Relações Externas Norte de Portugal, «estamos muito orgulhosos com a abertura desta segunda loja na histórica cidade de Guimarães. Com este supermercado, conseguimos dinamizar uma zona central da cidade que se encontrava devoluta e que recupera agora a sua nobreza, mantendo o seu cariz industrial. Ao preservar a chaminé original e o estilo arquitetónico fabril deste local, a Mercadona respeitou também o valor histórico e social desta zona tão importante para os vimaranenses. Acreditamos que este investimento contribui para o desenvolvimento do concelho, sendo uma mais-valia para quem procura um supermercado de confiança com um sortido diferenciador que prima pela qualidade».