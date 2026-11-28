A PJ (Polícia Judiciária) prendeu na quinta-feira um homem de 32 anos, no distrito de Braga, suspeito de pornografia de menores.

O detido é estrangeiro e foi apanhado em flagrante delito, informou hoje a autoridade em comunicado. Nas buscas feitas à casa do suspeito, os inspetores apreenderam vários equipamentos tecnológicos. Neles estavam guardados ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

O arguido já foi presente a primeiro interrogatório judicial. Saiu em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência e obrigado a apresentar-se numa esquadra três vezes por semana.

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