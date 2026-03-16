Homem de 50 anos ferido em colisão entre carro e mota na estrada Famalicão-Barcelos

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou com ferimentos considerados ligeiros, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 16h30 deste domingo, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima para o hospital.