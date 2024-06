Homem de 65 anos resgatado do mar em Vila do Conde numa zona não vigiada

Gala Internacional de entrega dos prémio do festival Bgreen é no Colégio das Caldinhas

Na noite da próxima sexta-feira, no Colégio das Caldinhas, a partir das 21 horas, são conhecidos os vencedores da 13.ª edição do bgreen // ecological film festival.

Países como a China, o Equador, a Croácia, o Chile, a Malta, a Itália, a Espanha, a Alemanha e a Noruega, têm presença marcada na final.

A concurso estão o Grande Prémio bgreen, bgreen Júnior, Menção Honrosa, Melhor Making-Of, Prémio do Público e Prémio Alphonse Luisier. A Gala poderá ser acompanhada em direto através do site do bgreen.

A gala internacional é o culminar de um ano em que as questões do ambiente mobilizaram milhares de jovens por todo o planeta. Com entrada livre, esta grande festa terá a participação musical da ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave, e da Groove Monsters.

Este festival de cinema ecológico é da responsabilidade da Oficina – Escola Profissional, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.