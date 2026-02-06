Região

Homem de 88 anos entra na A28 em contramão: Choque frontal faz três feridos graves

Na madrugada desta sexta-feira, um carro conduzido por um homem de 88 anos circulou em contramão na A28, em Vila do Conde, e provocou um acidente com quatro feridos, três deles graves.

O incidente ocorreu perto do nó de Árvore, por volta das 00h30. A GNR investiga como o veículo entrou na autoestrada no sentido contrário.

O casal, de 88 e 86 anos, ficou em estado grave. O automóvel colidiu frontalmente com outro veículo, conduzido por um homem de 35 anos, também em estado grave, enquanto uma passageira de 35 sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo o Jornal de Notícias, o carro percorreu vários quilómetros em direção ao Porto, na faixa contrária, sem abrandar, apesar de se cruzar com outros veículos e de várias buzinadelas.

CIM do Ave elege novo Secretariado Executivo Intermunicipal

Guilherme Emílio é o primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), e Sérgio Castro Rocha é o secretário executivo.

O novo ciclo institucional do secretariado intermunicipal inicia numa fase particularmente exigente ao nível do planeamento estratégico, da execução de fundos comunitários, da criação de uma nova geração de transporte público intermunicipal e da articulação de políticas públicas.

Entre as prioridades do novo Secretariado Executivo Intermunicipal do Ave estão o reforço da cooperação intermunicipal, a eficiência na execução de projetos financiados, a articulação com a CCDR-N e o Governo, o serviço aos municípios e às suas populações, bem como, a afirmação da sub-região do Ave enquanto «território coeso, competitivo e sustentável».

A eleição do novo secretariado executivo resulta da confiança expressa pelos presidentes das Câmaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Mondim de Basto, e dos deputados intermunicipais que sufragaram esta equipa na Assembleia Intermunicipal do passado dia 24 de janeiro.

Guilherme Emílio possui um percurso profissional e cívico ligado à administração pública e à gestão autárquica, com experiência no exercício de funções políticas e no relacionamento institucional entre municípios e entidades supramunicipais.

A CIM do Ave expressa, igualmente, o seu reconhecimento a Marta Coutada, «pelo trabalho rigoroso, dedicado e profissional desenvolvido enquanto Primeira Secretária Executiva, deixando um contributo relevante na consolidação institucional desta Comunidade Intermunicipal», assume.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios de fins múltiplos criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Jogador do Aves SAD que fraturou a perna vem hoje para o hospital de Famalicão

Antoine Baroan, jogador da Aves SAD que, na noite desta quinta-feira, fraturou a perna esquerda na partida da Taça de Portugal, com o Sporting, será transportado, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão.

Após a grave lesão, o jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foi observado e sujeito ao processo de estabilização. Antoine Baroan passou a noite naquela unidade hospitalar e vem, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão. Posteriormente ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD.

Recorde-se que na próxima segunda-feira, a formação da Vila das Aves joga no Estádio Municipal, com o FC Famalicão, partida da 21.ª jornada da I Liga.

Quim Barreiros confirmado para a Feira da Isabelinha

Quim Barreiros é a mais recente confirmação no cartaz musical da Feira da Isabelinha, que decorre de 2 a 6 de abril de 2026, em Viatodos, no concelho de Barcelos.

O conhecido artista português sobe ao palco na noite de 4 de abril, prometendo um concerto marcado pelo humor e pelos temas populares que fazem parte do seu repertório.

A Feira da Isabelinha já tinha anunciado a presença da banda Vizinhos e continua a reforçar um programa pensado para públicos de várias idades, juntando música a iniciativas desportivas e recreativas.

Grupo acusado de fazer empréstimos com juros até 350% foi desmantelado pela PJ

A Polícia Judiciária do Norte desmantelou um alegado grupo que concedia empréstimos com juros que, em alguns casos, chegavam aos 350%. O esquema seria liderado por um engenheiro reformado, acusado de se ter apropriado de cerca de 541 mil euros, tendo sido apreendidos 83 mil euros durante a operação. A companheira e o filho do suspeito terão feito circular o dinheiro através das suas contas bancárias. Um então gerente de uma agência bancária da Trofa é acusado de fornecer informações confidenciais e acabou despedido por justa causa.

Segundo o Ministério Público, o grupo captava clientes através de anúncios e aproveitava situações de necessidade financeira. Quatro arguidos seguem agora para julgamento, no Tribunal de Vila do Conde, por crimes como usura, extorsão, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A advogada de Santo Tirso inicialmente acusada foi, para já, ilibada na fase de instrução, por o juiz considerar que atuou apenas no exercício das suas funções. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. A defesa considera que a decisão confirma que os factos não correspondiam ao inicialmente apontado.

Tarifas de Trump terão mais impacto nas empresas do Norte

Segundo um estudo da Universidade do Porto, para a Associação Comercial do Porto, o Norte será a região de Portugal mais afetada pela guerra comercial desencadeada pela administração Trump. Desde logo, com uma possibilidade de quebra de 3.300 empregos, impacto negativo na produção de 300 milhões de euros e de 45% ao nível do valor acrescentado bruto.

Por isso, a Associação Comercial do Porto pede a atenção do Governo português para este problema, nomeadamente para os impactos regionais assimétricos, especialmente para o Norte. Sugere apoios públicos seletivos aos setores mais expostos às tarifas, como eliminação da derrama.

Por outro lado, aponta que as empresas devem procurar diversificar os seus mercados. Incentiva ainda à inovação, diferenciação, modernização tecnológica e digitalização para aumentar a competitividade.

O documento, divulgado pela Lusa, explica que a região Norte será mais afetada pela concentração de uma parte relevante de atividades que sofrerão com as tarifas, excetuando os produtos petrolíferos e derivados.

Segundo Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, o estudo confirma «o que muitas empresas já começaram a sentir no terreno, designadamente que a crescente instabilidade do comércio internacional tem efeitos assimétricos e penaliza de forma particular regiões com forte base industrial e exportadora».

A investigação Alterações Geopolíticas e Guerra Comercial – Cenários, Impactos e Recomendações na Política será apresentada na tarde de segunda-feira, às 15 horas, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Famalicão: AF Braga, preocupada com o aumento da violência, vai agravar medidas punitivas

A Associação de Futebol de Braga está «profundamente» preocupada com o aumento de episódios de violência registado, nos últimos dias, no futebol distrital. Os casos sucedem-se, envolvendo vários agentes desportivos e adeptos, «alguns deles com consequências de assinalável gravidade». Perante esta realidade, a Comissão Distrital de Avaliação do Risco, Prevenção e Segurança nos Jogos da AF Braga, criada em dezembro passado, reuniu esta semana, pela primeira vez, encontro que teve a participação dos Comandos Distritais da GNR e da PSP, bem como dos Conselhos de Arbitragem e de Disciplina da AF Braga.

De futuro cabe a esta comissão identificar antecipadamente os jogos com maior risco potencial, classificá-los em função de critérios objetivos e, em articulação com as forças de segurança, determinar a adoção de medidas de prevenção reforçada, incluindo policiamento obrigatório, embora sujeito à disponibilidade de efetivos.

A partir do dia 15 de fevereiro, todas as jornadas dos campeonatos distritais passarão a integrar a caracterização prévia do respetivo grau de risco, bem como as medidas de prevenção e segurança a adotar, em articulação com clubes, forças de segurança pública e demais órgãos sociais e estruturas da AF Braga.

A Associação de Futebol de Braga «deixa claro que não hesitará em agravar medidas preventivas, disciplinares e sancionatórias», incluindo jogos à porta fechada, se os casos de violência continuarem, colocando em causa a segurança, o bem-estar e a integridade física das pessoas, «bem como o bom nome das nossas competições e o prestígio do futebol distrital. Seremos firmes e absolutamente implacáveis com a violência», avisa a direção da AFB que quer no futebol distrital, respeito, tolerância, educação e fair play. «Não aceitaremos e não toleraremos que seja transformado num palco de violência, agressão, medo e desumanização», lê-se no comunicado.