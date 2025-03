Homem detido em Famalicão por chamada falsa para o 112

Famalicão: Ministra da Cultura no Congresso Internacional que assinala os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco

A Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, estará presente, esta sexta-feira, dia 14, na abertura do Congresso Internacional que assinala os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. Intitulado “Camilo Castelo Branco, 200 anos depois”, arranca às 9h30, no Centro de Estudos Camilianos.

Além da governante estará presente Mário Passos, presidente da Câmara, e o vice-presidente da CCDR – Norte, Jorge Sobrado.

Este Congresso, que decorre até domingo, vai reunir dezenas de especialistas nacionais e internacionais no Centro de Estudos Camilianos, em Seide.

No total estão previstas 22 conferências protagonizadas por conceituados investigadores, oriundos de universidades portuguesas e de países como o Brasil, os Estados Unidos da América, a Roménia e o Reino Unido, que vêm abordar o vasto legado camiliano e o importante valor da obra daquele que é um dos maiores escritores da literatura portuguesa.

Sexta-feira, haverá um serão musical pelo Divisi Quartet, que irá apresentar arranjos e transcrições presentes nas obras de Camilo Castelo Branco, com início pelas 21h30. No sábado, pela mesma hora, terá lugar uma visita guiada à Casa de Camilo, com apontamento musical na Casa dos Caseiros por Cristina Petrescu. Haverá ainda uma visita à exposição permanente “Torre Literária – Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa”, na Fundação Cupertino de Miranda, seguindo-se um almoço com ementa camiliana, para os congressistas que queiram experimentar a célebre receita de Galinha Mourisca.

Durante estes dias, no local do congresso, decorre uma Feira de Edições Camilianas.

Estas iniciativas estão inseridas num programa municipal de comemoração dos 200 anos do nascimento do escritor. Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a assinalar, ao longo de 2025, o bicentenário de Camilo Castelo Branco com inúmeras iniciativas – exposições, teatro, cinema, música e publicações literárias -, iniciativas tendo em vista a preservação e a transmissão do seu legado e a conquista de novos leitores das suas obras.

Destaque ainda para o Prémio Literário Camilo Castelo Branco, que se encontra com candidaturas abertas até dia 16 de março, com um prémio monetário no valor de 7500 euros, que será atribuído à melhor obra literária escrita em português, por autores do espaço lusófono.