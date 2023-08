Homem detido em Famalicão por posse de arma proibida

O IVA zero já está a ter um impacto positivo no consumo das famílias portuguesas. Segundo um estudo da Kantar Portugal, as famílias estão a comprar mais produtos e a gastar menos dinheiro no supermercado.

O estudo mostra que, no segundo trimestre de 2023, as famílias foram menos vezes às compras, mas compraram mais de cada vez. O volume médio de compras aumentou 4,1%, enquanto o valor médio gasto aumentou apenas 2,1%.

Este aumento no volume de compras deve-se, em parte, à redução dos preços dos alimentos. O estudo mostra que os preços dos alimentos essenciais caíram 6% desde a entrada em vigor do IVA zero.

No entanto, o mesmo estudo também mostra que as famílias estão a aproveitar o IVA zero para comprar mais produtos que não estão abrangidos pela isenção. As categorias de produtos que mais beneficiaram, indiretamente, do IVA zero são: